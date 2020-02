Linea Conte: all’Inter niente discussioni sui rinnovi a stagione in corso – TS

“Tuttosport” scrive che nei diktat di Conte ce n’è anche uno riguardante i rinnovi. Marotta concorda col tecnico: nessuna discussione a stagione in corso.

NIENTE RINNOVI – Vietato parlare di rinnovi contrattuali. Tra i comandamenti di Antonio Conte, oltre alla consegna del silenzio ai giocatori nei confronti dei giornalisti, c’è un sostanzioso capitolo dedicato ai procuratori. Prolungamenti e adeguamenti verranno discussi dopo la partita con l’Atalanta in data 24 maggio. Decisione presa già a inizio stagione (Conte si era riservato di valutare il materiale umano a sua disposizione, fino ad allora sconosciuto) e ribadita nel mese di gennaio quando qualcuno in squadra si è fatto distrarre da quanto accadeva intorno alla sua figura.

MAROTTA ALLEATO – Una strategia non nuova quella adottata da Conte all’Inter, Adriano Galliani, negli anni di gloria in rossonero, durante la stagione, metteva il disco: «Di mercato parliamo dopo l’ultima partita: ora dobbiamo restare concentrati sugli obiettivi» e l’amministratore delegato non faceva eccezione neanche quando si è trovato tra le mani senatori che si sarebbero potuti svincolare da lì a poco. Tra l’altro la linea Conte è stata pienamente sposata da Beppe Marotta che, in tal senso, ha dato un bel giro di vite nel segno dell’efficenza rispetto a quanto accadeva prima del suo arrivo nell’area tecnica.

CASO MARTINEZ – L’amministratore delegato e l’allenatore – capaci in tandem di rendere da scudetto una Juve reduce da altrettanti settimi posti nei campionati precedenti – non trascurano nulla nella ricerca della vittoria ben sapendo che le squadre che riescono ad aprire un ciclo devono germogliare all’interno di spogliatoi dove sono scolpite nel marmo regole di convivenza comune che non ammettono eccezioni. Lo sa bene pure il procuratore di Lautaro Martinez, stupito della rigidità trovata da parte dell’Inter quando ha provato a parlare di prolungamento di contratto. Il club aveva già adeguato lo stipendio all’argentino e non ha voluto muovere nulla anche per non creare figli e figliastri. Al resto, ci ha pensato Conte che così ha parlato del ragazzo prima della gara con la Samp: «Distratto? Lautaro è serio e concentrato. Sta facendo bene, deve continuare, ha margini di crescita notevoli, ha solo 22 anni, rispetto allo scorso anno è cresciuto tanto e ha ancora margini di miglioramento». Se poi, come tutto fa pensare, a fine stagione raggiungerà Leo Messi al Barcellona, l’importante è che lo faccia dopo aver svolto al meglio la missione che gli è stata consegnata. L’Inter, con quei soldi, farà una bella plusvalenza e rinforzerà comunque la squadra. Però ora bisogna guardare al presente e alla missione scudetto che passa giocoforza da un risultato positivo allo Stadium con la Juve. Poi, per parlare di tutto il resto, ci sarà tempo dopo il 24 maggio.