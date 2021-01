Liguori: “L’Inter ha una formidabile occasione per vincere. Ma non certa”

Condividi questo articolo

Paolo Liguori

Paolo Liguori lancia l’Inter soltanto in parte. Il giornalista, nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1, ha parlato della corsa per il titolo mettendo i nerazzurri alla pari del Milan, che attualmente si trova davanti di un punto in classifica.

LA VOLATA – Paolo Liguori non vuole fare pronostici: «Di certo non c’è niente. Nell’anno del COVID-19 non c’è niente di certo. Che questo sia l’anno in cui l’Inter ha un’occasione formidabile di poter vincere, perché non ha le coppe e hai i giocatori, è vero. In questo momento l’Inter è molto ben organizzata, con molti buoni giocatori. È almeno alla pari del Milan: se la dovranno giocare loro, la Juventus e tutto il pacchetto di mischia, ma ha una grande occasione».