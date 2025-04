Ligabue: «Inter? C’è un favorito per lo scudetto! E vi dico perché»

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, Luciano Ligabue ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Napoli e di un ipotetico Triplete 2.0.

SOFFERTO – Luciano Ligabue, storico cantautore e tifosissimo dell’Inter, in una lunga intervista concessa a Radio Kiss Kiss, ha parlato anche del suo legame con i nerazzurri e della volata scudetto con il Napoli. Queste le sue parole rilasciate all’emittente campana: «L’Inter ci ha fatto vivere una giornata fantastica. Ero a Monaco, nella curva del Bayern, all’andata ed ho rischiato molto sul gol di Frattesi. Triplete? Nel calcio tutto è possibile, lo scudetto mi sembra già un’impresa. La squadra è molto compatta. Il Napoli è favorito per lo scudetto, il Napoli è favorito basta guardare il calendario .Barella è l’emblema di chi non vuole mai perdere. Lukaku spero che urli meno contro il cielo. Con noi l’anno dello scudetto fu un anno trionfale e per lui fu un anno pazzesco».