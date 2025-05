Ligabue: «Inter ad alto tasso emotivo. Finale? Più teso di un concerto»

Anche Luciano Ligabue, come Julio Cesar e tanti altri nerazzurri, è presente a Monaco per sostenere l’Inter in occasione della finale di Champions League contro il PSG.

LE EMOZIONI – Luciano Ligabue è stato intercettato da Inter TV dopo il suo intervento sul palco della Fan Zone a Monaco di Baviera. In vista di PSG-Inter il cantante e tifoso nerazzurro dichiara: «È un’emozione enorme. Come sempre è difficile spiegare tutta l’emozione che si prova per una squadra che te ne fa vivere così tante. Quest’anno l’Inter ci ha fatto vivere delle emozioni tostissime: i quarti di finale con il Bayern Monaco e le due partite contro il Barcellona sono state ad altissimo tasso emotivo. Arriviamo qua carici di emozione, ovviamente incrociando le dita e sperando che le cose possano andare bene».

Ligabue, quando la musica e la passione per l’Inter diventano tutt’uno

TENSIONE E MUSICA– Ligabue prosegue spiegano il suo stato d’animo da tifoso: «La tensione da spettatore è più difficile da tenere a bada rispetto a quella che provo sul palco. In questo caso non posso fare niente, posso solo fare dei riti scaramantici per dare una mano. Ma mentre sul palco mi prendo la responsabilità, qua posso soltanto assistere, fare tutto il tifo che posso e incrociare le dita. Una mia canzone che mi ricorda l’Inter? Ci sono momenti in cui ho citato l’Inter in varie canzoni. In “Hai un momento Dio”, in “Una vita da mediano” parlo di Lele Oriali e c’è anche una citazione di Riccardo Ferri ne “La fine del mondo”. Quindi ho spesso tirato dentro l’Inter nelle mie canzoni».