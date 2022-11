Lichtsteiner: «Juventus-Inter partita diversa, molto passionale. Questione di dettagli»

Stephan Lichtsteiner, ex giocatore della Juventus per sette stagioni, intervistato da Eurosport ha parlato della sfida con l’Inter in programma domenica sera.

PARTITA DIVERSA – Lichtsteiner ha parlato del Derby d’Italia tra Juventus e Inter: «Penso sia normale che dopo un periodo in cui hanno vinto quasi tutto e raggiunto due finali di Champions League, possa arrivare un momento problematico. Sfida con l’Inter? Ogni partita è sempre molto importante, ma è una partita diversa, è speciale, c’è molta rivalità. Ovviamente entrambe le squadre vogliono vincere, prendere i tre punti per la classifica di campionato e perché è il Derby d’Italia. Alla fine è una partita come le altre. Ma ovviamente è un grande gioco e devi essere pronto. I dettagli faranno la differenza per vincere. Il derby è molto importante, molto passionale. Da giocatore devi trovare l’equilibrio perché la pressione sale, i tifosi ci tengono molto, ma alla fine vale tre punti come ogni altra partita».