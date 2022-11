Lewandowski: «Inter forte in difesa! Percorso in Champions League…»

Robert Lewandowski nel corso di una lunga intervista concessa riportata dal quotidiano spagnolo Marca, ha parlato dell’Inter delineando il possibile percorso dei nerazzurri in Champions League

CRESCITA – Lewandowski parla del momento del calcio italiano: «Se parliamo di campionato italiano, Milan e Inter sono in crescita. Forse la Juventus in questa stagione ha avuto più problemi. Se confronti le squadre di adesso con quelle di cinque anni fa, vedi che c’è stato un salto di qualità. Anche la Roma ha vinto la Conference League la scorsa stagione. Hanno lavorato duramente per migliorare e rimettersi in carreggiata dopo molti anni di stagnazione. Nonostante la Juve non abbia giocato bene in questa stagione, negli ultimi anni è sempre stata al top, gareggiando ai massimi livelli».

QUARTI – Lewandowski parla dell’Inter e del possibile cammino in Champions League della squadra di Inzaghi: «In difesa sono molto bravi. Dipende dal sorteggio. Hanno avuto un’avversaria che possono battere per poter raggiungere i quarti di finale. Poi da lì…vista la natura del sorteggio alcune delle grande squadre cadranno nei turni successivi».

Fonte: Marca.com