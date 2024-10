Il Bayer Leverkusen non riesce a mostrarsi continuo: rimontato in casa dal Kiel

Il Bayer Leverkusen pareggia per 2-2 nella sfida casalinga contro il Kiel in Bundesliga. I tedeschi continuano a mostrare l’assenza di quella continuità mostrata nella scorsa stagione.

PAREGGIO INSODDISFACENTE – Il Bayer Leverkusen inizia molto bene la sfida di Bundesliga contro il Kiel. In soli 8 minuti, infatti, la squadra allenata da Xabi Alonso trova due gol che avrebbero potuto rappresentare l’impulso per chiudere i discorsi direttamente nel primo incontro della sfida. La rete del vantaggio arriva al 4′ grazie al tiro vincente di Victor Boniface, che dopo essersi liberato di un avversario tira una sassata imparabile per il portiere avversario. Dopo 4 minuti, ancora su assist di Ezequiel Palacios, il Leverkusen trova la marcatura. Questa volta è Jonas Hanfmann a raccogliere il suggerimento del compagno per concludere in gol. Quando il risultato sembra in cassaforte, la compagine tedesca mostra nuovamente quella discontinuità emersa in questo inizio di stagione. Il Kiel ne approfitta, prima accorciando le distanze al 45′ grazie al colpo di testa di Max Geschwill sugli sviluppi di un calcio d’angolo. E poi con il rigore trasformato da Jann-Fiete Arp al 69′ dopo un fallo in area di rigore di Jeremie Frimpong. Il Leverkusen attacca alla ricerca del gol del vantaggio, ma tutti i suoi tentativi sono vani. Nuovo stop per gli uomini di Xabi Alonso, con una dimostrazione ulteriore del fatto che l’Inter possa andare a Leverkusen con la convinzione che la compagine avversaria, pur essendo sicuramente molto forte sul piano individuale e collettivo, non sia paragonabile alla squadra schiacciasassi vista nella scorsa stagione.