Levante-Real Madrid, Zidane trionfa e conferma il primo posto: il report

Zidane Real Madrid

Il Real Madrid ha affrontato oggi il Levante nella quarta giornata della Liga. Di seguito il risultato degli uomini di Zidane, prossimi avversari dell’Inter nella fase a gironi di Champions League

TRIONFO – Il Real Madrid, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, ha affrontato il Levante nella quarta giornata di Liga. Gli uomini di Zinedine Zidane vanno in vantaggio al 16′ grazie alla rete siglata da Vinicius Junior. Al 96′, a partita quasi finita, raddoppio di Karim Benzema. La sfida si chiude dunque con i tre punti di Sergio Ramos e compagni, che confermano il primo posto in classifica.