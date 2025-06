Lettonia-Albania 1-1, Asllani guida il centrocampo! È un punto d’oro

Si è chiusa con un pareggio (1-1) la sfida tra Lettonia e Albania, gara valida per il girone di Qualificazione al Mondiale nel girone K. I compagni di Asllani, dopo un avvio complicato, riescono a strappare un punto d’oro alle spalle dell’Inghilterra e si gioca così le possibilità di un passaggio.

PAREGGIO – Nonostante un avvio complicato, l’Albania tiene duro l’attacco della Lettonia nel finale e riesce a strappare un punto importantissimo per la lotta ai playoff alle spalle dell’Inghilterra, favorita nel girone per la qualificazione diretta ai Mondiali. La Lettonia parte subito forte ma sbaglia un rigore nei primi quindici minuti. Al 29′ però arriva l’autogol di Chernomordijs che regala agli albanesi il gol del vantaggio. All’inizio della ripresa ci pensa di nuovo Chernomordijs a riportare tutto in parità. La partita si chiude con Asllani che guida bene il centrocampo e si strappa un voto alto nelle pagelle della stampa locale. Al triplice fischio sorride proprio l’Albania dell’interista che con il punto di oggi tiene il secondo posto alle spalle degli inglesi.