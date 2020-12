Letizia: “Inzaghi allenatore da big? Sì, da Inter! Perché…”

Condividi questo articolo

Filippo Inzaghi Benevento

Letizia, difensore del Benevento, è intervenuto in collegamento con “Sportitalia Mercato”. A una domanda di Michele Criscitiello sul suo allenatore, Filippo Inzaghi, ha detto che vedrebbe bene l’ex centravanti in panchina all’Inter.

PRONTO PER IL SALTO – Gaetano Letizia ritiene che il suo allenatore al Benevento, Simone Inzaghi, sarebbe pronto per una grande squadra: «Sì. È da Inter, perché non lascia nulla al caso. È un professionista, come è stato nel calcio che era maniacale su tutto. Non vi nego che mi ha scritto prima per chiedermi cosa ho mangiato. Lui è stato campione per questo: non vuole sgarrare su niente».