Leris: «Giù di morale dopo il secondo gol dell’Inter! Stankovic ci aiuta»

Mehdi Leris dopo la sconfitta della Sampdoria per 3-0 contro l’Inter, attraverso i canali ufficiali del club blucerchiato ha analizzato la partita.

MORALE – Leris parla di Inter-Sampdoria e in particolare il secondo gol subito: «Abbiamo preparato bene la partita, i primi minuti stavamo in partita però il secondo gol ci ha messo un po’ giù di morale. Non abbiamo mai mollato fino alla fine e questo ci deve aiutare. Ci sono state cose positive e le teniamo per noi, dobbiamo continuare a lavorare sugli errori. Il mister ci aiuta ogni giorno e ci dice le cose che dobbiamo fare, sapevamo che oggi affrontavamo una grande squadra che gioca la Champions League, però dobbiamo guardare avanti. Domenica c’è la Fiorentina e andremo avanti così».