Lerda ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulle possibili uscite in casa Inter. L’allenatore, attualmente senza panchina, in diretta dagli studi di Sportitalia ha sottolineato l’insostituibilità di Lautaro Martinez e ha espresso la sua opinione su Inzaghi.

LAUTARO INSOSTITUIBILE – Franco Lerda è intervenuto per analizzare la situazione cessioni in casa Inter. Ecco le sue parole: «Simone Inzaghi può lavorare sulla scia di Antonio Conte e continuare il suo lavoro. Ovviamente se dovesse perdere degli interpreti sarebbe più complicato. Rinunciare a Lautaro Martinez sarebbe un handicap. Anche Achraf Hakimi sarebbe una grave perdita, ma quelli che fanno la differenza sono gli attaccanti. Inzaghi trova la tavola preparata, come metodologia di lavoro e idea di calcio. La strada è aperta, se non perde giocatori può continuare il percorso. Con Inzaghi i giocatori potrebbero vivere meglio la settimana di lavoro. Hai alle spalle il lavoro fatto da Conte, l’Inter può dare continuità. Però perdere Lautaro Martinez (che deve ancora rinnovare con l’Inter, ndr – vedi dichiarazioni agente) sarebbe problematico». Questo il pensiero di Lerda sulle possibili mosse dell’Inter.