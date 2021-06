Lerda: «Inter, Inzaghi pronto a continuare il lavoro di Conte! Le altre big…»

Lerda è fiducioso nel passaggio di consegne all’Inter tra i colleghi Conte e Inzaghi. L’allenatore piemontese – attualmente senza panchina -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web” per la rubrica “A tu per tu”, dice la sua sulla lotta scudetto nella prossima stagione in Serie A

EQUILIBRIO IN VETTA – Secondo Franco Lerda la prossima Serie A sarà particolarmente combattuta: «Sarà un campionato equilibrato. La Juventus con il ritorno di Massimiliano Allegri, e facendo tesoro degli errori, non sbaglierà. Simone Inzaghi è pronto a raccogliere il lavoro di Antonio Conte all’Inter: è un allenatore che sul piano tecnico tattico dà continuità. Il Milan ha perso due pedine importanti (il portiere Gianluigi Donnarumma in direzione Paris Saint-Germain e il centrocampista Hakan Calhanoglu già ufficializzato dall’Inter, ndr). Ma bisogna dare atto alla società di aver dimostrato grande coerenza e serietà. Alla lunga questo atteggiamento pagherà. Con il pubblico l’impatto di José Mourinho (nuovo allenatore della Roma, ndr) sarà ancora più importante. Maurizio Sarri (nuovo allenatore della Lazio, ndr) è uno dei migliori in assoluto e avrà a disposizione un organico di primo livello». Questo il pensiero di Lerda, che non si sbilancia troppo sulla favorita al tricolore.

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo