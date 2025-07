Leoni, l’Inter non lo molla. Parla Delprato: «Ha doti importanti, sempre focalizzato»

Leoni è diventato uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Classe 2006, difensore centrale dal talento cristallino e dal futuro luminoso, ha attirato l’attenzione di numerosi club di Serie A, Inter in primis. Di lui ha parlato il suo attuale compagno di squadra Delprato intervistato su Sky Sport.

GRANDE STIMA – La crescita di Giovanni Leoni rappresenta un orgoglio per il Parma, ma al tempo stesso un nodo di mercato non semplice da sciogliere. L’Inter lo segue con grande interesse, intravedendo in lui un potenziale centrale per il futuro. . Di lui ha parlato il compagno di squadra al Parma, Enrico Delprato: «Le prestazioni che ha fatto l’anno scorso sono sotto gli occhi di tutti. Ma per noi che lo vediamo ogni giorno, la cosa che colpisce di più è la sua attitudine: in ogni allenamento lavora sempre al massimo. Ha doti importanti e soprattutto non si perde in chiacchiere. È sempre focalizzato sul lavoro quotidiano, ha la giusta tranquillità e la spensieratezza che servono a un giovane per crescere bene». Un attestato importante da parte di un leader dello spogliatoio, che sottolinea come Leoni non sia solo un giovane di prospettiva, ma anche un professionista maturo e concentrato, nonostante la giovanissima età. Il Parma lo ha valorizzato con grande intelligenza, inserendolo progressivamente nel contesto della prima squadra senza bruciarne le tappe. E i risultati si sono visti: Leoni ha mostrato grande personalità, pulizia tecnica e capacità di lettura del gioco, guadagnandosi l’attenzione dei top club italiani.