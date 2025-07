Leoni in partenza? Cuesta: «Interesse big? Per il Parma è positivo»

Giovanni Leoni è uno dei grandi obiettivi del mercato dell’Inter, insieme ad Ademola Lookman. A proposito del calciatore del Parma, l’allenatore Carlos Cuesta ne ha tessuto le lodi.

LA CONVINZIONE – Giovanni Leoni dal Parma all’Inter? Questo è l’auspicio dell’intero mondo Inter, partendo dallo staff tecnico per arrivare alla dirigenza e ai tifosi nerazzurri. Non si tratta di un affare semplice, stante l’elevato valore attribuito al giovane difensore da parte del Club ducale. Con meno di 30 milioni di euro – e l’inserimento di alcuni bonus – non sarà infatti possibile riuscire a strapparlo al Parma. L’Inter ne è consapevole, ma non intende minimamente rinunciare a provarci per Leoni. La convinzione di avere a che fare con il potenziale difensore titolare della Nazionale italiana, per i prossimi 10 anni, è troppo radicata per poter contemplare riflessioni di segno diverso.

Leoni all’Inter? Le parole di Cuesta sul ragionamento del Parma

IL RAGIONAMENTO – A parlare delle sirene di mercato relative a Leoni, sul taccuino anche di altre big del calcio italiano – oltre all’Inter – è stato il suo allenatore Carlos Cuesta. Di seguito le sue considerazioni a Sky Sport Insider: «È molto positivo che le big abbiano la volontà di ingaggiare i nostri ragazzi. Racconta bene cosa sia il Parma, la nostra area scouting, la nostra strategia e gli allenatori che ci sono stati prima di me. Leoni mi dà tanta disponibilità, ha tanta voglia di migliorare, è super professionale e ha un grande potenziale. Il Campionato? Penso sia super ricco, con tanta diversità, con allenatori che hanno idee chiare. Si tratterà di una bella sfida, noi proveremo a fare del nostro meglio».