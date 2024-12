Leonardo: «Moratti una persona speciale. Mi chiamò a mezzanotte»

Leonardo, ex allenatore dell’Inter e dirigente del Psg, nella nuova puntata del podcast Supernova, si è raccontato a 360 gradi. Questo il suo commento.

SCELTE – L’ex tecnico di Milan e Inter, Leonardo, si è concesso in una lunga intervista ad Alessandro Cattelan nel suo nuovo podcast “Supernova“. Tra i tanti temi toccati dal brasiliano, anche il passaggio dal Milan all’Inter nel periodo post-Triplete dei nerazzurri. Leonardo ha commentato così l’avventura sulla sponda nerazzurra del Naviglio: «Il passaggio dal Milan all’Inter è stato particolare, arrivato dopo un litigio… Sono andato all’Inter per Moratti. Non riesco a dire di no a una persona come lui, anche per il rapporto che avevamo. Mi sono visto a casa sua intorno a mezzanotte, quasi di nascosto. Subito dopo ho chiamato Galliani per avvisarlo. Mi rispose che non mi avrebbe più parlato, è rimasto in silenzio. Anche con Galliani ho un grandissimo rapporto, qualsiasi cosa mi chiedesse, io andrei. Loro due hanno inciso tantissimo nelle mie scelte. Con la figlia Carlotta facevamo tante cose insieme con il suo lavoro con le organizzazioni no profit. Andare all’Inter, al Milan o al Psg sono scelte facili da prendere. Il periodo all’Inter per me è stato d’accompagnamento, io ho solo accompagnato quella squadra. Era un gruppo già fatto, che aveva vinto tutto. Cosa potevi dirgli a uno come Julio Cesar, o a Maicon. A centrocampo e in attacco invece avevo più difficoltà a scegliere».