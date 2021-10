Leonardo: «Inzaghi, sfida nel modo giusto! Inter, conseguenze positive»

Leonardo ha parlato a margine di un evento che lo ha visto protagonista al Festival dello Sport di Trento. L’ex allenatore dell’Inter, ora dirigente al PSG, elogia Inzaghi e ritiene che i nerazzurri saranno competitivi per la stagione iniziata da poco.

LO SGUARDO DALL’ESTERNO – Leonardo dà un giudizio da fuori sulla Serie A: «È sempre un campionato interessante, competitivo, con la capacità da parte delle squadre italiane di riformularsi. Il Napoli di Luciano Spalletti trova un altro modo ed è primo in classifica. Del Milan mi fa piacere, ho visto iniziare quest’idea di inserire giovani con giocatori esperti. Purtroppo in Champions League, secondo me più per sfortuna che per altri motivi, ma è bello. L’Inter è cambiata, ha perso giocatori importanti però penso che continui ad avere una competitività che è nata dallo scudetto dell’anno scorso. Sicuramente questo porta delle conseguenze positive. La Juventus dopo tanti anni di vittorie si sta ristrutturando, con giocatori giovani e molto bravi: sarà un campionato interessantissimo».

IL TECNICO – Leonardo commenta l’impatto all’Inter di Simone Inzaghi: «È un cambio importante per lui. Ha fatto un lavoro lungo e importante con la Lazio, costruendo una squadra competitiva e arrivando a un alto livello come allenatore. Per lui è una grande sfida e la sta prendendo nel modo giusto: penso sia uno di quegli allenatori che avranno una grande carriera».