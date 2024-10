Leonardo: «Inter stabile ma tutto aperto. Ibrahimovic? Non rispondo!»

Leonardo, ex allenatore di Inter e Milan, si pronuncia sulle due squadre e, più in generale, sul campionato di Serie A. Poi una stoccata a Zlatan Ibrahimovic.

QUADRO DELLE BIG – Ospite del Festival dello Sport a Trento, Leonardo dice la sua sul campionato di Serie A nel quale in passato ha allenato: «Il campionato italiano è così difficile e aperto a tante squadre che oggi è difficile dire chi può essere la favorita. L’Inter è la squadra campione e quello sicuramente conta, perché c’è una sequenza di tanti anni con lo stesso allenatore, lo stesso progetto, gli stessi giocatori e questo dà stabilità. Il Napoli sta dimostrando già che è in crescita, quello può dare una spinta importante. Ha Conte che è un motivatore, al di là della sua bravura. Il Milan lo vedo un po’ più in difficoltà, sta cercando una nuova identità con qualche problema, forse oggi è più distante».

Non solo Inter e Serie A: le considerazioni di Leonardo su Ibrahimovic

STOCCATA – Leonardo, poi, si sofferma sul Milan: «Come vedo Ibrahimovic nel nuovo ruolo? Bella domanda, diciamo che non rispondo. Il mio ritorno sulla panchina del Milan? Io sto bene a casa. Non ho tanta intenzione di tornare nel calcio come prima. Fare l’allenatore è fuori discussione, come direttore sportivo penso che non tornerò. Ho deciso, finito al Psg, che avrei preso un’altra strada: sicuramente nel calcio che è la mia vita, ma in una modalità diversa». Insieme a Leonardo tanti altri volti noti del mondo del calcio e dell’Inter, tra cui il Presidente Giuseppe Marotta.