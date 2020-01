Leonardo: “Crisi Icardi? Per favore, 17 gol qualcosa...

Leonardo: “Crisi Icardi? Per favore, 17 gol qualcosa di enorme! Il riscatto…”

Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha parlato del momento di Mauro Icardi: nonostante tre partite senza reti, il brasiliano elogia la stagione dell’ex capitano dell’Inter. Il DS dei parigini ha poi parlato dell’opzione per il riscatto dell’argentino

QUALE CRISI? – Nessun momento di diffocltà per Mauro Icardi, anzi. Leonardo, direttore sportivo del PSG, allontana le voci di crisi dell’ex capitano dell’Inter, a secco da tre partite sotto la Tour Eiffel. Queste le parole del DS, riportate dai media francesi: «Ho sentito “tre partite senza gol, problemi, crisi”. Per favore … Un giocatore che segna 17 gol in 22 partite nel suo primo anno, onestamente, è qualcosa di enorme».

OPZIONE RISCATTO – Icardi è in prestito a Parigi fino a giugno. Il club francese ha l’opzione per riscattare l’ex attaccante dell’Inter e Leonardo è intervenuto in merito al futuro dell’argentino: «Abbiamo tempo. L’opzione è scritta, esiste. Abbiamo i tempi giusti, abbiamo molte cose da fare. Anche se la finestra di mercato è aperta, dobbiamo rimanere concentrati su ciò che stiamo facendo».