Leonardi: «Se torna Lukaku l’Inter vende Lautaro Martinez. Skriniar, il prezzo»

CESSIONE PROBABILE – Pietro Leonardi spegne gli entusiasmi: «Romelu Lukaku e Paulo Dybala con Lautaro Martinez fattibile per l’Inter? Secondo me no. Se vuoi avere degli obiettivi devi avere tre attaccanti di un certo rilievo per tutte le competizioni che devi svolgere, perciò Lautaro Martinez, Dybala e Lukaku secondo me sarebbe il top. Io penso però che se ritorna Lukaku va via Lautaro Martinez. Si può tentare, anche se Milan Skriniar è sicuramente uno dei difensori più importanti che ci siano in Italia. Sostituirlo non è semplice, però come detto prima se si vuole cercare di fare qualcosa in Champions League la batteria degli attaccanti deve essere forte allo stesso livello. Non si può pensare a titolari e riserve, bisogna pensare che ci sono tante partite e l’alternanza diventa decisiva. Io sono convinto che se dovesse esserci la possibilità economica bisognerebbe provarci. Quanto pagherei Skriniar? Ho sempre più venduto che acquistato nella mia storia, però ho sempre detto che il prezzo lo fa chi compra. Se però ci sono dei parametri, per esempio quanto la Juventus ha pagato Matthijs de Ligt».