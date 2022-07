Leonardi: «Inter, no Bremer e tieni Skriniar figuraccia ma non ti indebolisci»

L’Inter può vedere sfumato l’affare Bremer dopo mesi di trattative, occhio al futuro di Skriniar. Le considerazioni di Pietro Leonardi in collegamento per Sportitalia mercato

SUPPOSIZIONI − L’ex ds del Parma, Leonardi ha commentato la situazione Bremer: «Chi è forte nel mercato è quello che ha i soldi nel momento specifico. La Juventus ha venduto prima de Ligt e quindi ha maggiori risorse rispetto all’Inter. Chiaramente Milan Skriniar è stato decisivo per l’Inter non tanto come de Ligt per la Juventus. No rilancio al Torino: vuol dire una cosa: l’Inter fa la scelta di non vendere Skriniar, rinunciando a Bremer. Fanno una brutta figura mediatica ma non si indeboliscono».