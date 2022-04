Leonardi: «L’Inter ha vinto una gara incredibile. Scudetto? Una squadra…

L’ex dirigente del Parma, Pietro Leonardi, in collegamento su Sportitalia ha parlato della vittoria dell’Inter contro la Juventus. Poi una considerazione sulla lotta Scudetto

CORSA SCUDETTO − Leonardi non ha dubbi sulla gara dell’Allianz Stadium e sulla lotta per il titolo: «L’Inter ha vinto una partita incredibile non meritando assolutamente di vincerla. Io credo che delle tre squadre in lotta per lo Scudetto: Inter, Milan e Napoli, la squadra con la rosa più forte è quella di Luciano Spalletti. Se il Napoli non avesse avuto tutte le difficoltà relative agli infortuni a quest’ora avrebbe vinto già lo Scudetto».