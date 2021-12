Leonardi: «Inter ha doppia e tripla soluzione. Inzaghi grande umiltà»

L’Inter da domenica sera è in testa alla classifica di Serie A. Per il dirigente Leonardi, in collegamento con Sportitalia Mercato, c’è molto di Inzaghi nel sorpasso al Milan.

IN TESTA – Così Pietro Leonardi: «L’Inter è una squadra completa, perché pur mancandogli qualcosa ha sempre la doppia e la tripla soluzione. Poi è vero che ha perso Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, però come l’Atalanta e il Milan sta avendo dei risultati per la continuità. All’Inter è stato bravissimo Simone Inzaghi a dare continuità a quello che era un sistema di gioco già collaudato, mettendoci del suo e grande umiltà. La società è stata bravissima nel valutare le cessioni al massimo e prendere giocatori senza indebolirsi. Partendo da questi presupposti io ritengo che la vera soluzione, finché non ha avuto infortuni, sia stato Luciano Spalletti al Napoli. L’Inter ha tutte le carte in regola per scappare, però io penso che il campionato sia equilibrato: non cambierà nulla da questa domenica».