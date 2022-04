Leonardi: «Tra Dybala e l’Inter c’è interesse ma da preventivare un’uscita»

L’ex dirigente del Parma, Pietro Leonardi, si è espresso in collegamento su Sportitalia su Dybala all’Inter. Un possibile approdo della Joya però auspicherebbe ad una cessione tra gli attaccanti nerazzurri

USCITA PREVENTIVA − Leonardi sul possibile approdo di Dybala all’Inter: «Dybala per Lautaro Martinez? Penso che indipendentemente da tutto Dybala è importante. Prenderlo a zero sarebbe eccezionale. Non so come finisce la storia di Sanchez, mi ha fatto piacere il suo gol con lo Spezia. La mia sensazione è che il discorso Joya interessi sia all’Inter che al giocatore. Corretto però immaginare che è preventivata, se fosse, un’uscita. L’Inter ha Sanchez, Lautaro Martinez e lo stesso Correa. Se esce uno entra lui».