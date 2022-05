Leonardi: «Cessione Bastoni? Inter ha dimostrato di sostituire e vincere»

Leonardi, ex dirigente del Parma, ospite a Sportitalia ha espresso la sua personale opinione riguardo la possibile cessione di Alessandro Bastoni.

UN RAGIONAMENTO – Pietro Leonardi dice la sua riguardo la possibile cessione di Alessandro Bastoni, facendo un paragone con l’attaccante argentino dell’Inter: «Il ragionamento va fatto nel male minore, mi chiedo se si deve vendere, sarà meglio con tutto il rispetto per Bastoni, vendere lui per poterlo sostituire con Bremer o sei costretto a vendere Lautaro Martinez che diventa decisivo e determinante? Quest’anno l’Inter ha dimostrato di poter vincere il campionato nonostante i sacrifici della passata stagione. Nel Milan, invece, si parlava tanto della cessione di Donnarumma e ha vinto lo scudetto. La forza delle squadre è quello che si riesce a creare con un gruppo e una società forte, e con un allenatore capace e umile come Stefano Pioli. Non si deve andare dietro ai numeri. Quando arrivano certe offerte bisogna fare il fiocco e portarlo dove ti pagano».