Legrottaglie: “Scudetto? Milan continua a vincere! Se la gioca con l’Inter”

Nicola Legrottaglie

Legrottaglie, ex difensore della Juventus, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha parlato della lotta scudetto parlando in particolare di Inter e Milan.

LOTTA SCUDETTO – Legrottaglie intervistato da TMW ha parlato di scudetto citando Inter, Milan e Juventus: «Milan? Tutti continuavano a dire ‘prima o poi molla’. E invece il Milan continua, non molla. Ha tutto per vincere lo Scudetto, se la gioca con l’Inter. A meno che la Juve non torni a vincerle tutte. La Juventus invece ha i giocatori più forti in tutti i ruoli. Probabilmente per via del Covid che potrebbe decimare le squadre e per le tre competizioni un altro attaccante potrebbe anche arrivare».