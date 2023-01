Legrottaglie: «Lukaku? Conte riuscito a trovargli il peso giusto. Anche gioco diverso»

Legrottaglie parla della condizione fisica di Lukaku, alludendo al peso e alla forma raggiunta nell’era di Conte. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore, ospite nello studio di Sportitalia.

SVILUPPO DI GIOCO – Nicola Legrottaglie, nel corso del suo intervento nello studio di Sportitalia, esprime il suo pensiero su Romelu Lukaku: «Forse gli manca Antonio Conte. Lui era riuscito a trovargli il peso giusto. Scherzi a parte, questa sua fisicità ha bisogno di giocare partite costantemente. Non è il giocatore che abbiamo ammirato il primo anno anche perché gioca in maniera diversa. Con Conte lui si esaltava perché andava allo scontro fisico, le palle arrivavano subito a lui e da lì nasceva lo sviluppo del gioco dell’Inter. Ora deve riuscire ad adeguarsi allo sviluppo del gioco di Simone Inzaghi. Che partita mi aspetto domani in Coppa Italia? Una sfida fredda, spettacolare e combattiva».