Legrottaglie: «Juventus favorita? Ne vedo due avanti, tra cui l’Inter»

Nicola Legrottaglie ha espresso le sue sensazioni in merito alla possibile griglia futura del campionato italiano, indicando come la Juventus abbia ancora qualcosa in meno dell’Inter e di un’altra squadra top.

LA POSIZIONE – Nicola Legrottaglie ha rilasciato un’intervista a TuttoSport sui progressi della sua ex squadra, la Juventus, e sulle sue previsioni per la futura lotta scudetto con Inter e Napoli. Secondo l’allenatore italiano, al momento è opportuno ritenere tali ultime due squadre come davanti ai bianconeri per quanto riguarda la competizione per la conquista dello scudetto: «Dire che oggi la Juventus possa giocarsi lo scudetto è un qualcosa che non intendo fare. Ma c’è un progetto, un lavoro che nei prossimi 2-3 anni sicuramente porterà i bianconeri a diventare una squadra vincente».

Oltre all’Inter, è vivo il pericolo Napoli per la Juventus: il pensiero di Legrottaglie

LA CRESCITA – Una seria avversaria di Inter e Juventus nella corsa scudetto è indubbiamente il Napoli, completamente rivitalizzata dall’arrivo di Antonio Conte sulla propria panchina. Legrottaglie ha elogiato il tecnico salentino per quello che ha saputo dare alla squadra partenopea in un periodo di tempo così breve: «Si tratta di un allenatore che in Serie A è un martello pneumatico, per cui difficilmente sbaglierà quest’anno al Napoli. Difficile, al contempo, sarebbe riprenderlo in classifica se dovesse acquisire tanto spazio».