Legrottaglie cita (anche) gli arrivi dall’Inter alla Sampdoria: «Giovani bravi!»

La Sampdoria in questo calciomercato ha chiuso due affari in entrata con l’Inter: il primo, Filip Stankovic per la porta. Il secondo, Sebastiano Esposito per l’attacco. Anche di loro ha parlato l’Head of Performance del club blucerchiato, Nicola Legrottaglie, a Sky Sport.

GIOVANI IMPORTANTI – Nicola Legrottaglie soddisfatto del mercato della Sampdoria, società per la quale ricopre il ruolo di Head of Performance. L’ex difensore ha parlato così degli arrivi, tra cui anche Stankovic ed Esposito dall’Inter: «Stiamo sondando il mercato e stiamo facendo bene. Abbiamo tanti giovani e questo mi entusiasma. Possono fare bene in un campionato difficile. La nostra scommessa è avere dei giovani bravi con giocatori di esperienza che li possano aiutare a crescere».