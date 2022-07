Legrottaglie: «Inter, difesa già ben rodata. Koulibaly e de Ligt? I migliori»

Nicola Legrottaglie, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è espresso sulla difesa dell’Inter e non solo. L’ex giocatore ha anche parlato degli addii di Koulibaly e de Ligt

BIG − Legrottaglie si concentra sulla questione difesa: «Mi sarei aspettato che Koulibaly fosse stato comprato dalla Juventus. Koulibaly secondo me è più forte di Bremer. Abbiamo mandato via i difensori più forti che avevamo, lui e de Ligt. L’Inter con de vrij, Skriniar e Bastoni ha una difesa ben rodata e consolidata. Quindi, dico Inter e Juventus come le squadre più attrezzate al momento».