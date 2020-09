Legrottaglie: “Inter, Conte vuole aggiungere qualcosa. Ha un vantaggio”

Condividi questo articolo

Nicola Legrottaglie

L’Inter ha iniziato a giocare due giorni fa, con la prima amichevole che la squadra di Conte ha vinto 5-0 contro il Lugano. Nicola Legrottaglie, ex difensore ora allenatore, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport ha parlato delle novità che si potranno vedere in nerazzurro.

TENTATIVO DI CRESCITA – Nicola Legrottaglie parla di come l’Inter può cambiare rispetto alla scorsa stagione: «Difesa a tre o a quattro? È in base alle caratteristiche, a quello che ti chiede l’allenatore in fase di costruzione di gioco. Io preferivo a tre, perché per caratteristiche mi adattavo bene centrale. L’Inter può avvantaggiarsi dalla costruzione da dietro: con dei filtranti e con delle palle imbucate dentro riesci a saltare le linee di pressione degli avversari con più facilità. Secondo me l’Inter lavorerà molto di più per giocare dentro, perché fuori ormai è conclamata: il gioco sul quinto e sulle punte lo sanno fare benissimo. Lui (Antonio Conte, ndr) vuole aggiungere qualcosa, ho visto dall’amichevole».