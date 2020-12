Legrottaglie: “Eriksen, Conte non si taglia le gambe da solo. Domani snodo”

Condividi questo articolo

Nicola Legrottaglie

Con ogni probabilità, Eriksen partirà titolare domani in Inter-Shakhtar Donetsk (ore 21.00): le scelte per Conte sono obbligate. Nicola Legrottaglie, ai microfoni di “TMW Radio”, commenta il rapporto tra i due, e analizza la situazione in casa Interma

FRIZIONI – Nel rapporto tra Christian Eriksen e Antonio Conte ci sono diverse ombre. Ma Nicola Legrottaglie propende per l’allenatore dell’Inter nella gestione del danese: «Molto probabilmente lui (Eriksen, ndr) non si è incastrato nei meccanismi dell’Inter, a livello tecnico-tattico. Poi bisogna vedere anche che mentalità ha questo ragazzo, e chi può saperlo meglio di Conte che lo vede allenarsi tutti i giorni? Un allenatore non si taglia le gambe da solo. Se capisce che quel giocatore può fargli vincere venti partite su venti, secondo voi non lo fa giocare? Sono convinto che con la sua esperienza alla lunga Conte porterà questa macchina al massimo dei giri. Che può essere vincere, che può anche vincere, o anche arrivare secondo come successo l’anno scorso. Quest’anno ha una rosa ancora più completa eppure sta facendo meno punti. Però io sono fiducioso e continuo a vedere l’Inter sia favorita. Molto dipende da domani».

EUROPA – Ma in casa Inter il focus è tutto sulla partita domani contro lo Shakhtar Donetsk. Gara che Legrottaglie non esita a definire come snodo cruciale della stagione nerazzurra: «Sì, secondo me sì. Perché, passando il turno, l’Inter è proiettata a lottare fino alla fine su ogni obiettivo. Non passando il turno, l’Inter diventerà la grande, grandissima favorita per lo scudetto. Nel momento in cui dovessero uscire dall’Europa, l’Inter diventa assolutamente la candidata allo scudetto».