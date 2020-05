Legrottaglie: “Chiellini-Inter? Poteva evitare di offendere. Melo e Balotelli…”

Nicola Legrottaglie, ex calciatore – tra le altre – della Juventus, ha parlato a Calcio Today delle frasi dell’ex compagno di squadra Giorgio Chiellini sul suo libro relative all’Inter, a Felipe Melo e Mario Balotelli.

TERMINI SBAGLIATI – Nicola Legrottaglie, ex compagno alla Juventus di Giorgio Chiellini, ha commentato le parole di quest’ultimo che, nelle ultime ore, hanno fatto parecchio scalpore. Specialmente quelle relative all’odio sportivo per l’Inter e ai comportamenti di Felipe Melo e Mario Balotelli: «Tutto questo clamore era immaginabile, così come la reazione di Felipe Melo e Balotelli viste le offese ricevute. Fossi stato in Giorgio avrei parlato più in generale, senza andare sul personale. Ha sottolineato alcuni atteggiamenti che davano fastidio non solo a lui, ma magari poteva evitare di offendere. Anche riguardo all’Inter poteva evitare la parola ‘odio’, poteva usare altri termini per far passare un messaggio meno forte. Rispetto quanto ha detto Giorgio, ma deve comunque prendersi la responsabilità di ciò che dice».

Fonte: Calciotoday.it