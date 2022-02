Legrottaglie: «Il calo dell’Inter me lo aspettavo. Ma la Juventus non rientra»

Legrottaglie non è sorpreso dal fatto che l’Inter abbia collezionato un punto nelle ultime due giornate. L’ex difensore, in collegamento con Calcio Weekend su Sportitalia, sostiene che sai lotta a tre per il titolo ed esclude la Juventus.

LE CONFERME – Nicola Legrottaglie si attendeva questo Napoli-Inter: «Intanto io direi che non ci sia bisogno che Luciano Spalletti confermi che questo Napoli sia da scudetto. Tutti noi sappiamo benissimo che questo Napoli ha delle potenzialità: ha in alcuni giocatori delle caratteristiche che possono valere la lotta per lo scudetto. Darà filo da torcere al Milan e all’Inter, l’ha dimostrato col palleggio. Ha dimostrato di saper fare tante cose e bene, possiamo assistere a un finale di campionato molto interessante. La Juventus, sicuramente, per esperienza e qualità può competere su tutti i fronti, però secondo me è troppo distante dalla vetta: ha anche delle squadre davanti che stanno viaggiando. La vedo difficile che possa lottare per lo scudetto, ma per il terzo o secondo posto se la giocherà. Sarà un campionato nell’attesa di vedere chi concede di più, io il calo dell’Inter me lo aspettavo. Quando metti giocatori non al livello degli altri è normale che perdi in efficacia: nelle ultime partite certe seconde linee hanno giocato di più e non è un caso che raccolga qualcosa di meno. L’Inter deve stare attenta a non perdere quei pezzi che hanno fatto fare il salto di qualità».