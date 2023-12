Legend Series, Cambiasso: «Felice di poter giocare in Georgia. Sarà match fantastico»

Esteban Cambiasso, ex centrocampista argentino ed eroe del Triplete Inter, ha parlato di Legend Series in Georgia, progetto che vedrà leggende nerazzurre in campo in un’amichevole a Batumi a marzo.

INIZIATIVA – A marzo leggende dell’Inter saranno protagoniste in un’amichevole a Batumi nell’ambito di “Legend Series“, progetto nato in Georgia che promuove il calcio in Europa e nel mondo. Queste le parole di Esteban Cambiasso, ex centrocampista ed eroe del Triplete Inter, riportate dal sito ufficiale del club nerazzurro. «Sono molto felice di avere l’opportunità di giocare in un paese in cui la passione per il calcio è così alta. Io e molti dei miei compagni non abbiamo mai avuto l’opportunità di visitare la Georgia durante la nostra carriera calcistica, ma sarà possibile grazie a questa iniziativa. Sarà un match fantastico».

Fonte: Inter.it