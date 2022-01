Lega, si arriverà a una linea comune? Protocollo Uefa un’ipotesi – Sky

La Serie A è nel caos. I tanti casi di Covid-19 hanno mandato il nostro campionato letteralmente nel pallone con la Lega calcio in confusione totale. L’Inter non giocherà contro il Bologna alle 12:30 ma anche altre tre partite non si giocheranno. Cosa succederà?

LINEA COMUNE – Ciò che è sicuro è che in atto un Consiglio Straordinario di Lega con i vari club che stanno decidendo cosa fare. La cosa sicura è che la Lega non ha intenzione di rinviare le 4 partite, tra cui quella dell’Inter, con le squadre che comunque dovranno presentarsi ai vari campi. Ciò che però emerge è che si possa arrivare ad una linea comune tra i vari club, ovvero quella di adottare il modello Uefa. Questo modello in pratica sostiene che se una squadra ha tanti casi di Covid-19 ma almeno 13 giocatori (12 di movimento e 1 portiere) a disposizione, si giocherà la partita. Insomma, una linea dura ma comune tra i vari club.

Fonte: Sky Sport