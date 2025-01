Lega Serie A e l’UNAR insieme per la giornata della Memoria

La Lega di Serie A, insieme a tutti i club e all’UNAR, ricorderanno la giornata della Memoria. Un anniversario speciale, dopo 80 anni di storia.

ANNIVERSARIO – Attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, la Lega di Serie A ha voluto ricordare il 27 gennaio, il Giorno della Memoria. Una situazione, si legge, che ci invita a fermarci per riflettere su una delle pagine più oscure della storia. La Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, e il destino tragico di milioni di vittime deportate nei campi di concentramento nazisti. Quest’anno però sarà un anniversario particolare, infatti il 27 gennaio del 2025 segnerà l’80° anniversario della liberazione di Auschwitz, simbolo della fine dell’olocausto. In vista delle prossime giornate, l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – e la Lega Serie A si uniscono anche quest’anno per celebrare insieme il Giorno della Memoria.

Serie A, un percorso per ricordare

RICORDARE – Come comunicato dalla Lega, #NoiRicordiamo ogni giorno, è il claim che sarà presente nelle grafiche televisive in onda prima di ogni partita della 22ª Giornata di Campionato. A questo si aggiungono anche i canali di comunicazione di UNAR e Lega Serie A. Questa le parole del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli: “Ricordare, per non dimenticare una delle più grandi tragedie dell’umanità, è un obbligo morale per far sì che certe barbarie rimangano nei libri di storia e non trovino spazio in futuro. Ricordare, per educare le nuove generazioni ai valori della pace e della tolleranza, è un dovere per costruire una società civile basata sui valori del rispetto, dell’uguaglianza e dell’inclusione”.