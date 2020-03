Lega Serie A unanime: campionato da terminare. Tutte le ipotesi – SM

Nel notiziario di “Sportmediaset” si fa il punto sul campionato nel pieno dell’emergenza Coronavirus. La Lega Serie A è unanime sulla necessità di portare a termine il campionato: sono diverse le ipotesi

IPOTESI PRINCIPALE – «Il campionato deve essere portato a termine». Questo l’input unanime che arriva dall’assemblea di ieri della Lega Serie A. Ora sono da studiare i modi e i tempi, emergenza Coronavirus permettendo. Ci sono ancora 124 partite da giocare: 12 giornate + 4 recuperi, tra cui Inter-Sampdoria. Partiamo dall’ipotesi più ottimistica: campionato dal 2 maggio al 28 giugno, 9 weekend + 3 turni infrasettimanali con finestra aperta per le coppe europee.

ALTRI SCENARI – La seconda possiblità è quella di sforare fino al 12 luglio, ma serve l’ok da parte della Fifa: in tal caso, infatti, sarebbe necessaria la posticipazione dei contratti in scadenza il 30 giugno. In questo caso, la Serie A ripartirebbe 16 maggio. Ma c’è bisogno di riprendere gli allenamenti, cosa non ancora immediata vista l’emergenza Coronavirus ancora in corso. La terza ipotesi sono i playoff e i playout, ma non c’è il gradimento da parte dei presidenti: ci sarebbero infatti diversi contrasti tra club sulla formula e sul numero di squadre che parteciperebbero. Ma tutto ovviamente dipenderà da quali saranno i prossimi sviluppi dell’epidemia.

Fonte: Sportmediaset.