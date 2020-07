Lega Serie A, Sky (ri)chiede lo sconto e paga la prima rata 2020/21 – CdS

Si aggiunge una puntata alla telenovela sui diritti televisivi. Sky chiede nuovamente lo sconto sull’ultima rata dei diritti televisivi per la stagione in corso. La Lega Serie A ferma sulle sue posizioni. E adesso che succede?

SCONTRO – Continua la querelle sui diritti televisivi per la stagione in corso. “Lunedì Sky ha mandato una nuova lettera alla Lega Serie A – scrive il “Corriere dello Sport” – nella quale chiede un riequilibrio dei pagamenti, cambiando però le motivazioni a sostegno rispetto alle scorse settimane“. In pratica, l’emittente televisiva chiede uno sconto su quell’ultima (contestatissima rata) da 131 milioni per la stagione in corso. Secondo la tv di Rogoredo “la compressione della Serie A ha portato ad una svalutazione del prodotto“.

E ORA? – Il quotidiano romano sottolinea che i club di Serie A non hanno accolto bene la missiva e ne hanno discusso durante l’assemblea di Lega di ieri. Di fatto, in via Rosellini si aspetta soltanto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, dal tribunale di Milano, presentato contro Sky. A quel punto la temperatura emotiva della partita rischia di schizzare alle stelle, con la Lega Serie A pronta ad oscurare il segnale dal 12 luglio in poi. “Oggi intanto partiranno le fatture ai brodcaster per la prima rata dei diritti 2020/21. Sky ha già fatto sapere che pagherà il primo bonifico da 131 milioni“.

