Lega Serie A, scontro Lotito-Marotta con il patron laziale all’attacco – CdS

E’ il giorno di Inter-Salernitana, match che deve inevitabilmente rimettere in carreggiata i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi deve cambiare marcia e ingranare quelle alte per continuare a correre verso lo scudetto. Ieri intanto c’è stato uno scontro verbale tra Lotito e Marotta nell’assemblea di Lega.

SCONTRO – L’Inter ha bisogno di ritrovare la vittoria. I nerazzurri sono consapevoli che oggi contro la Salernitana è una sorta di ultima spiaggia con Inzaghi che vuole ripartire nella corsa scudetto. Intanto però, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino da presidente della Lega Serie A, non è stato ancora eletto il sostituto. Ieri si è tenuta una nuova assemblea di Lega che è sfociata in un nulla di fatto. Ma a tenere banco è lo scontro avvenuto tra Lotito e Marotta. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport oggi ecco le parole che si sono detti. Il patron della Lazio, assieme ad Aurelio De Laurentiis, vorrebbe Lorenzo Casini come nuovo presidente. I due hanno spinto per evitare di votare ieri così da “preservare” Casini come candidato. La scintilla tra Marotta e Lotito però è scattata quando l’ad dell’Inter ha fatto presente di eleggere un profilo condiviso da tutti con il patron biancoceleste che lo ha invitato a fare un nome. Marotta ha risposto in modo negativo sostenendo di non averlo con Lotito che allora lo ha spronato a trovare un punto in comune sui candidati presenti. In chiusura però, il presidente della Lazio, ha ‘attaccato’ Marotta sostenendo come lui sia un dipendente (e stipendiato) di un club e non una figura che i soldi li mette di tasca propria, come invece è Lotito. Insomma, animi accesi che però hanno portato ancora a un nulla di fatto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno