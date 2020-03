La Lega Serie A raddoppia: due assemblee, una quasi solo sull’emergenza

La Lega Serie A oggi prenderà parte al Consiglio Federale straordinario, ma l’appuntamento con la FIGC non è l’unico. Il presidente Dal Pino ha annunciato due assemblee per i prossimi giorni, di cui una quasi del tutto legata all’emergenza Coronavirus che ha bloccato lo sport in Italia.

LE INFORMAZIONI – L’Assemblea della Lega Serie A, precedentemente convocata per giovedì 12 marzo, si svolgerà in teleconferenza o videoconferenza. Confermati gli orari: alle 8.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle 13 in seconda. Ridotto l’ordine del giorno, visto che dalla precedente comunicazione (vedi articolo), è cambiato l’ordine di prorità degli argomenti. L’emergenza Coronavirus, che ha bloccato tutto il calcio e lo sport in Italia, è ovviamente in primo piano. Sempre con le stesse modalità si svolgerà un’altra assemblea lunedì 16, alle 10 in prima convocazione ed eventualmente alle 12 in seconda. Qui, fra le altre cose, si discuteranno i diritti TV e il possibile canale della Lega Serie A.