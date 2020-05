Lega Serie A, oggi riunione d’urgenza: causa alle tv? Le ultime – GdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, oggi i club di Serie A in conference-call si riuniranno (d’urgenza) per parlare dei rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021.

DIRITTI TV – Come riportato in questi giorni, continua il muro contro muro tra Lega Serie A e tv. Sky, Dazn e Img chiedono uno sconto (o dilazione) dell’ultima rata dovuta e da saldare entro i primi giorni di maggio. I club respingono il tentativo, e gli accordi sottoscritti sostengono la posizione delle società: la causa di forza maggiore non è contemplata e la volontà dei club è quella di tornare in campo. Le votazioni in assemblea detteranno l’atteggiamento da tenere, cioè dire minacciare la causa se i pagamenti verranno disattesi. Entrambe le parti però puntano a un dialogo costruttivo che porti a una sintesi delle due posizioni.