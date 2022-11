Lega Serie A, oggi assemblea: fra i temi la riforma dei campionati – TS

Quest’oggi è in programma un’assemblea importante della Lega Serie A. Per la prima volta, all’ordine del giorno, il tema della riforma dei campionati. I dettagli da Tuttosport

RIFORMA – È in programma quest’oggi un’assemblea della Lega Serie A. All’ordine del giorno, per la prima volta, c’è il tema relativo alla riforme dei campionati. Anche se, secondo Tuttosport, il tema di riduzione dei partecipanti al massimo campionato italiano da 20 a 18 sembra essere sparito. Fra i temi anche la questione degli adempimenti fiscali, congelati dalla pandemia e a cui i club dovranno far fronte alla fine dell’anno in caso di mancata nuova proroga.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi