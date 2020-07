Lega Serie A, non c’è accordo con Aic...

Lega Serie A, non c’è accordo con Aic e tv per i nuovi orari – GdS

C’è distanza tra gli attori in gioco per la modifica dell’orario del calcio d’inizio delle partite di Serie A. La Lega Serie A sta lavorando per trovare un’intesa con tv e Assocalciatori. Le ultime

ACCORDO DELICATO – “La Gazzetta dello Sport” ne è sicura: “Non c’è intesa tra Lega Serie A, tv e calciatori sull’anticipo delle partite. Si tratta ancora ma a oggi il blocco resta”. Ieri lo confermava il presidente dell’AIC Umberto Calcagno (QUI le sue parole), ma l’accordo sembrava scontato non più tardi di qualche giorno fa. Adesso, il sindacato dei calciatori avrebbe fatto trapelare un po’ di incertezza. L’AIC vorrebbe evitare il calcio d’inizio delle partite prima delle 17 (la proposta era 16.45) e propone tre slot alternativi: 17, 19 e 21 (o 17, 19.05, 21.15).

NODO CHIAVE – La questione orari è di particolare importanza per il sindacato dei calciatori. Da quando si è cominciato a parlare concretamente di ripartenza della Serie A, l’AIC ha subito messo sul tavolo il problema. L’altro scoglio da superare, però, è rappresentato dai paletti contrattuali con le tv. Sono necessarie, infatti, 2 ore e 15 tra l’inizio di una gara e l’altra. “Intanto – conclude “La Gazzetta dello Sport – il tribunale ha accolto il ricorso della Lega Serie A e ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di Sky“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport