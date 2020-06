Lega Serie A: nessuna retrocessione in caso di nuovo blocco – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che la Lega Serie A proporrà alla Figc di bloccare le retrocessioni in caso di stop forzato.

NUOVA PROPOSTA – Se il campionato ripartirà il 20 e non si concluderà a causa del Covid-19 o la quarantena di una o più formazioni lo impediranno, la Serie A chiederà al consiglio federale di lunedì di non assegnare lo scudetto e soprattutto di bloccare le retrocessioni. A meno che, questa è la postilla, tali verdetti non siano già matematici al momento del nuovo stop. L’assemblea di ieri pomeriggio, definita da alcuni presenti “anarchica e confusionaria”, farà rischiare alla Lega una storica brutta figura. Toccherà ai consiglieri Dal Pino, Marotta e Lotito proporre lo stop alle retrocessioni o in subordine di farne solo due e non tre. Peccato che Gravina su questo aspetto non intenda derogare.

CLUB INFIAMMATI – In Figc si aspettavano una simile presa di posizione che viene considerata l’ultimo colpo di coda dei club che nelle scorse settimane erano contrari alla ripartenza del campionato. Tra le società che hanno spinto di più per questa soluzione la Sampdoria (intervento di Romei), il Torino (Cairo preoccupatissimo) e l’Udinese (Campoccia ha chiesto il rispetto del merito sportivo sottolineando che le retrocessioni si possono decidere solo sul campo). Si sono allineate in fretta per ovvie ragione di classifica il Lecce e il Genoa. Il Cagliari ha portato avanti la linea di limitare a due le retrocessioni con altrettante promozioni dalla B, quindi senza la terza che arriva dai playoff).

FALLIMENTO ANNUNCIATO – Facile immaginare la bocciatura di Balata e della Serie B. Utopistico pensare che nell’anno degli Europei Gravina dia il suo ok a un campionato a 22 o 23 formazioni. Molti club si sono resi conto che le chances di successo sono zero e più di uno ha parlato di “peggior delibera della nostra storia” o di una delibera che sarà “il Titanic della Serie A”. Alla fine è passata con 16 voti favorevoli, 3 astenuti (Lazio, Napoli e Roma) e 1 contrario (Milan).