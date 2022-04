Lega Serie A, indice di liquidità (ma graduale) il nodo da sciogliere – CdS

La Lega Serie A presto si riunirà per trovare un’intesa riguardo l’indice di liquidità come parametro per l’inscrizione ai campionati

NODO DA SCIOGLIERE – A poco meno di una settimana dal Consiglio Federale, la serie A punta a completare i lavori per il nuovo statuto e ad arrivare a un’intesa per quanto riguarda le licenze nazionali, con l’indice di liquidità come fondamentale nodo da sciogliere. Almeno è questo l’intento del neo-presidente Casini per l’Assemblea di oggi in via Rosellini. La sua idea è di procedere in sintonia con la Federcalcio, senza provocare nuovi strappi. Ci sono già stati passi avanti reciproci, si tratta quindi di arrivare una sintesi che premetta di raggiungere l’obiettivo di un calcio più sostenibile, ma con gradualità. Assodato che l’indice di liquidità sarà uno dei parametri per l’iscrizione ai campionati, la Lega spinge perché non sia troppo penalizzante, entrando in uno scenario reso ancora complicato dagli effetti della pandemi.

Fonte: Corriere dello Sport

