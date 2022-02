Lega Serie A, in corso l’assemblea di Lega. Chi sarà il nuovo presidente?

Settimana scorsa si è dimesso il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. L’ex numero 1 della Lega ha infatti lasciato per volare negli Stati Uniti al fianco della famiglia. E’ in corso proprio in questi istanti l’assemblea di Lega per nominare il nuovo numero uno.

ASSEMBLEA – Nella settimana scorsa erano arrivate prima le dimissioni di Paolo Dal Pino e poi la notizia di un’assemblea straordinaria della Lega per nominare il nuovo numero 1 della Serie A (vedi articolo). Poco fa è iniziata la riunione in presenza a Milan con anche i vertici dell’Inter, Beppe Marotta e Alessandro Antonello, presenti. Arriverà oggi il nuovo presidente della Lega? Una figura importante e preziosa, soprattutto in questo periodo in cui gli stadi sono fermi al 50% della capienza.