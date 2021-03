La Lega Serie A potrebbe presto avere un nuovo presidente. Paolo Dal Pino, secondo Sportitalia, sta per presentare le dimissioni per uno strappo con i vari presidenti. Da ricordare che, un anno fa, aveva avuto un durissimo contro con Steven Zhang per la questione Juventus-Inter.

SE NE VA? – Si va verso un nuovo ribaltone nella gestione del campionato. Ecco quanto annuncia Michele Criscitiello in diretta: «Si registra uno strappo post-questione diritti TV in Lega Serie A fra Luigi De Siervo e Paolo Dal Pino. Quest’ultimo aveva sposato un progetto diverso, quello dei fondi. C’è uno strappo fra Dal Pino e molti presidenti, che starebbe portando a un divorzio e a un addio burrascoso. Il presidente nelle prossime settimane potrebbe dare l’addio». Da ricordare che lunedì è scaduto il bando per i diritti TV, con Sky che non ha convinto le società per il pacchetto 2 (vedi articolo).