Lega Serie A, fissata nuova assemblea per discutere diritti TV 2021-2024

Logo Serie A Inter-News

La Lega Serie A tornerà a discutere dei diritti TV. Il Presidente Dal Pino ha fissato la data per la nuova riunione che si terrà in video-conferenza.

DIRITTI TV – Dopo l’assemblea della giornata di ieri (vedi articolo), la Lega Serie A ha fissato un nuovo appuntamento in data martedì 16 marzo con prima convocazione alle 9:30, e seconda a partire dalle ore 11:30. L’assemblea avrà luogo in video-conferenza. Tra i punti all’ordine del giorno spicca, certamente, quello relativo ai Diritti TV per il triennio 2021-2024: “Trattative private Diritti Audiovisivi Campionato di Serie A Pacchetti diretta a Pagamento per il territorio italiano stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (Operatori della Comunicazione)”.