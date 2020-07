Lega Serie A, fissata nuova Assemblea: gli 8 punti all’ordine del giorno

La Lega Serie A presieduta da Dal Pino ha appena annunciato la prossima Assemblea e i relativi punti all’ordine del giorno. Di seguito il comunicato pubblicato

ASSEMBLEA E ODG – “In conformità alle vigenti disposizioni statuarie e regolamentari, l’Assemblea delle Lega Nazionale Professionisti di Serie A è convocata per giovedì 30 luglio 2020 preso la sede associativa in Milano – via Ippolito Rosellini, 4 – alle ore 13.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15.00 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti trattati nel seguente ordine del giorno.

1. Verifica poteri.

2. Approvazione verbale del 30 giugno 2020.

3. Comunicazioni Presidente (Paolo Dal Pino, ndr).

4. Comunicazioni AD.

5. Offerte vincolanti operazione private equity.

6. Proroga Accordo Collettivo LNPA-AIC-FIGC.

7. Fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della stagione 2020/21 (prima rata dovuta da IMG e DAZN).

8. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A”.

Fonte: Lega Serie A